Минусинские коммунальщики подали в суд на правительство Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Минусинские коммунальщики подали исковое заявление в Арбитражный суд на правительство края. МУП «ЖКХ» требует взыскать с министерства финансов убытки на сумму 100 067 136 рублей 13 копеек. Как следует из искового заявления, истец снабжает холодной водой и обеспечивает водоотведение, а также отапливает муниципальные образовательные учреждения Минусинского района.

В апреле 2018 года предприятие обратилось в министерство тарифной политики с заявлением установить тарифы на теплоснабжение на 2019-2023 годы методом экономически обоснованных расходов. Что и было сделано. Однако коммунальщики посчитали такие тарифы заниженными и через суд отменили их. Это стало обоснованием обратиться в арбитражных суд и потребовать возмещения убытков.

По регламенту исковое заявление будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней, на следующей неделе станет известно решение: примут иск к производству или откажут.