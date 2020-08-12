Суд дал 2 года условно пытавшемуся попасть в магистратуру СибГУ за взятку мужчине

Мужчину приговорили к условному сроку Фото: Мария ЛЕНЦ

Работник одной из транспортных компаний в Красноярске решил поступить в магистратуру. И Выбрал, конечно. СибГУ - один из престижных вузов по его направлению. Но сдавать вступительные мужчина не хотел, куда проще, по ео мнению, заплатить за хлопоты и место, считай, в кармане. То, что это называется взяткой, его не смутило, и он передал 40 000 рублей завкафедрой, еще 10 000 рублей преподавателю, который был посредником, сообщает УТ МВД России по СФО. Преподавателя и заведующего кафедрой задержали, пришли и за взяткодателем.

-. Фигуранты содействовали работникам транспортной отрасли в незаконном получении профильного образования за счет бюджетных средств и без вступительных испытаний, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе транспортной полиции.

Обоих мужчина знал, ведь он выпускник этого вуза. Недавно над ним состоялся суд, который посчитал выпускника виновным и назначил ему наказание - 2,6 года условно.