Музеи открыли свои двери для красноярцев после долгого перерыва

Первые экскурсанты Фото: «Культура24»

Красноярцы начали холить в музеи после долгого перерыва.Конечно, прикоснуться к культуре и узнать что-то новое для себя нельзя было из-за пандемии коронавируса. Но поскольку регион перешел на второй этап снятия ограничений, музеям разрешили работу.

Первых посетителей принял Красноярский краеведческий музей. Это были туристы из Воронежа, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Новосибирска.

По данным паблика «Культура24», пока экскурсии только по записи, но и сотрудники музеев, и туристы рады и этому - для них это исторический момент. Первыми в краеведческий прошли 15 человек. Группы формируют небольшие по 5 человек, чтобы они могли держать дистанцию.

Открылись и другие музеи Красноярска - музей-усадьба Сурикова, музей «Мемориал Победы», музей Ряузова и Арт-галерея «13А». Кстати, в музее Ряузова много полотен живописца, посвященных Красноярску. Успевайте на экскурсию.