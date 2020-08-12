Мегафон запустил сервис упрощенной идентификации на сайтах. Фото: Мегафон.

Компания МегаФон запустила услугу идентификации «Мобильный ID». Воспользовавшись сервисом, онлайн-площадки могут предложить своим пользователям упрощенный способ идентификации по номеру телефона вместо традиционного логина и пароля.

Для этого при регистрации или авторизации на сайте при помощи «Мобильного ID» необходимо ввести номер телефона и подтвердить вход, ответив на sim-push-уведомление. Процедура займет всего пару секунд и избавит клиента от запоминания логина и пароля, сэкономит время и поможет избежать ошибок при внесении данных.

Автозаполнение регистрационных форм доступно в один клик с функцией «Заполнить с Мобильным ID».

- С активным развитием рынка онлайн-коммерции увеличивается спрос на удобные сервисы цифровой идентификации. Количество онлайн-площадок, которыми мы пользуемся, растет, и везде нужно зарегистрироваться, указать свои данные и запомнить пароль, - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. - Внедряя услугу «Мобильный ID», интернет-компании могут повысить конверсию продаж за счет удобного функционала. Клиенты оценят возможность использовать один идентификатор на различных ресурсах.

Пользователи могут быть уверены в полной безопасности своих данных. Они хранятся под надежной защитой в профиле «Мобильного ID». Команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Сервис принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений, что исключает мошеннические операции.

Отдельные данные клиента, например, адрес для курьерской доставки, защищены вдвойне: у пользователя одновременно с sim-push-уведомлением запрашивается четырехзначный PIN-код.

МегаФон уже использует «Мобильный ID» в своих сервисах - МегаФон ТВ, при подключении к WiFi в офисе компании. Услуга бесплатна и работает на смартфонах, планшетах и обычных кнопочных телефонах, не требуя подключения к сети Интернет.