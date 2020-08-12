Жители Красноярска под песню «От Волги до Енисея» ради смеха утопили Ниву: прокуроры начали проверку

Виновников ждет наказание

Компания жителей Красноярска ради смеха утопила в протоке Енисея Ниву. Просто решили пошутить и снять на камеру, ка машина тонет. Произошло все во вторник, 11 августа. Видео с забавой сняли очевидцы. На нем мужчина просто въезжает в воду, п снимающий его человек подбадривает приятеля песней «От Волги до Енисея». Когда машина оказывается на глубине, мужчина начинает давать другу советы.

_ Давай-давай, заднюю включи, тогда точно поплывет, - рекомендует «оператор».

В итоге, машина начинает тонуть, а водитель выплывает. Он не расстроен случившимся - смеется вместе со всеми. Зачем взрослым людям (не факт, что трезвым) топить Ниву в водоеме - не понятно. И что в этом смешного - тоже. Машину уже извлекли из воды - для этого пришлось подогнать спецтехнику. А кадрами уже заинтересовалась природоохранная прокуратура. Надзорники начали проверку, а виновников ждет наказание.