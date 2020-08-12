Два подростка разбились на собранном своими руками мотоцикле

Разбитый мотоцикл Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Целый год 14-летний житель поселка Новочернореченский собирал в гараже «Восход 3М». Родители об этом знали. Увлечение, в общем-то, хорошее - вдруг парень вырастет механиком. Не запрещали. Только вот кататься нельзя было. Однако недавно сборка, наконец-то, была завершена. И на радостях подросток решил прокатиться вместе со своим 13-летним приятелем, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Далеко не уехали. На проселочной дороге мотоциклист не смог удержать свой байк, не справился с управлением и устроил аварию.

- В результате ДТП 13-летний пассажир мотоцикла был госпитализирован с тяжелыми травмами. Оба участника движения были без мотошлемов и защитной экипировки, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке МВД. - Ранее участковый уполномоченный проводил профилактическую работу и предупреждал об ответственности родителей несовершеннолетнего по недопущению к управлению мототранспортом.

«Восход 3М» у парня изъяли - теперь он на штрафстоянке На родителей составили протокол органы ПДН по 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».