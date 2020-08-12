В Красноярске планируют организовать подсветку нескольких зданий за 30 миллионов рублей

Подсветку должны были сдать вместе с иллюминацией на вантовом мосту Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска объявили торги на установку подстветки на несколько домов - речь о создании «светового туннеля», в который войдут дома в районе левобережной набережной, Маркса и Дубровинского. Лот имеется на сайте госзакупок, и подсветка, согласно данным тендера, обойдется городу в 30 миллионов рублей.

Ранее в мэрии сообщали, что, вообще говоря, световой туннель должен был появиться в Красноярске еще к Универсиаде. Это вклад городских властей в праздничную иллюминацию, включающую освещение в районе БКЗ, вантового и Коммунальных мостов. Настало время выполнить обязательства. В списке 8 домов, на которых будет установлена подсветка, - ул.Карла Маркса, 19, Дубровинского, 50, 52,52а, 54, 54а, 56, 58.

Заказчик работ - департамент горхозяйства. Стоимость работ - 27,7 миллиона рублей. Начать монтаж должны уже до конца года.