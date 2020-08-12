Стартует конкурс на лучшую публикацию/сюжет о работе «Балтики» в СМИ и в соцсетях

Фото: Балтика

В 2020 году компании «Балтика» (часть Carlsberg Group) исполняется 30 лет. Мы хотим, чтобы наш юбилейный год запомнился и нам, и вам особенно яркими новостями, и объявляем конкурс на лучшую публикацию/сюжет о работе компании в СМИ и в соцсетях.

Конкурс будет проходить в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года. В нем могут принять участие все зарегистрированные в РФ СМИ, а также достигшие совершеннолетия пользователи соцсетей.

Конкурс будет проводиться в следующих номинациях:

- «Лучшая публикация/сюжет об истории компании «Балтика»;

- «Лучшая публикация/сюжет об экспорте «Балтики»;

- «Лучшая публикация/сюжет об истории одного из заводов компании»;

- «Лучшая публикация/сюжет об устойчивом развитии «Балтики» (бережное отношение к окружающей среде, безопасность труда, ответственное потребление пива, помощь местным сообществам);

- «Лучшая публикация/сюжет о безалкогольной продукции «Балтики»;

- «Лучшая публикация об агропроекте Carlsberg Group в Восточной Европе».

К участию в конкурсе принимаются вышедшие в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года публикации в печатных и онлайн-СМИ объемом не менее 2 тысяч знаков (с учетом пробелов), а также теле- и радио-сюжеты продолжительностью не менее 1 минуты. Ждем ссылок на ваши публикации и сюжеты до 31 декабря 2020 года включительно по адресу pr@baltika.ru c пометкой «Конкурс на лучшую публикацию».

Как говорилось выше, поучаствовать в конкурсе могут и достигшие совершеннолетия пользователи соцсетей, разместившие в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года на своей странице в одной из соцсетей (VKontakte, Facebook, Instagram) пост на одну из перечисленных выше тем с хэштегом #Baltika30.

Итоги конкурса будут подведены 25 января 2021 года. Представители СМИ, занявшие первые 3 места в каждой из номинаций, а также авторы десяти лучших, по мнению экспертного жюри «Балтики», постов в соцсетях получат призы от компании: наборы, включающие продукцию компании и брендированные подарки!

Ждем ваших публикаций и постов!