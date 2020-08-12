На Татышеве приведут в порядок пляж и создадут искусственные водоемы для купания

На Татышеве создадут водоемы Фото: Мария ЛЕНЦ

Татышев, любимое место отдыха красноярцев, планируют сделать еще красивее и удобнее. Здесь планируют создать искусственные водоемы для купающихся, пляж, а также пешеходные дорожки и тропинки, привести в порядок. Об этом шла речь на совещании по подготовке Красноярска к 400-летию у губернатора края Александра Усса. Праздник, напомним, город отмечает в 2028 году. Краевой бюджет на это выделил 50 миллионов рублей.

Помимо преобразований на самом Татышеве, планируется сделать остров еще более доступным за счет пешеходного моста через Маркса - он свяжет набережную, площадь Мира и остров. Комплексный проект по обустройству Татышева должны подготовить уже к концу августа этого года.

Кроме того, в Красноярске уже начали приводить в порядок дорожки на кладбище Бадалык, планируют построить пешеходные переходы к Столбам и Роеву ручью.