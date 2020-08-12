На «Столбах» участились взломы машин: туристов просят пересесть на автобусы

На замечания инспекторов туристы не реагируют Фото: нацпарк «Столбы»

Август на «Столбах» традиционно жаркий месяц - поток туристов увеличивается многократно. Свердловская и дорога на кордон Лалетино и в будние дни сплошь уставлены машинами, и в выходные. Несмотря на то, что парковка тут запрещена, и установлен специальный знак, туристы бросают автомобили, а замечания инспекторов нацпарка либо пропускают мимо ушей, либо начинают спорить и конфликтовать. И все это при том, что поблизости есть стоянки - за остановкой «Турбаза», за рестораном «Клюква» и в районе «Роева ручья».

Тем временем на запрещенной «стоянке» участились случаи краж из машин, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в нацпарке.

- Случаи взлома автомобилей и краж участились как на парковках, так и на участке Свердловская — кордон Лалетино, - сообщили в нацпарке. - В связи с чем убедительно просим красноярцев для посещения «Столбов» по возможности пользоваться общественным транспортом.