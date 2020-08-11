В Норильск привезли 39 аппаратов искусственной вентиляции легкий. Фото: Артем Финн

В Норильск привезли 39 аппаратов искусственной вентиляции легких, в ближайшее время они будут распределены между медицинскими учреждениями. Ценный груз был доставлен авиацией в рамках второго пакета мер, разработанного «Норникелем» для защиты населения городов и районов, где находятся предприятия компании.

Кроме аппаратов ИВЛ в город в этот раз привезли мобильную рентген-установку, одноразовые маски, респираторы, бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха помещений и много другое. Все это – по заявкам, составленным медицинскими учреждениями.

Стоимость второго пакета мер составляет около 10 миллионов рублей. Еще столько же было потрачено на борьбу с COVID-19 весной этого года. Добавим, что в самом начале пандемии Норильск получил два реанимобиля, одну стационарную и три мини-лаборатории, более 60 тысяч тестов на выявление антител и столько тестов на коронавирус. А всего благодаря компании больницы города получили 63 аппарата ИВЛ и 3 передвижных рентгенаппарата, сообщает медиакомпания «Северный город».