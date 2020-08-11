В Хакасии ревнивая женщина обвиняется в двойном убийстве Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Усть-Абаканского района Хакасии подозревается в двойном убийстве. Уголовное дело в отношении ее уже завершено и вместе с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия 47-летняя обвиняемая в 2019 года рассталась со своим мужем. Супруги расторгли официальный брак и стали жить врозь.

Спустя несколько месяце обвиняемая узнала, что ее бывший сошелся с другой и фактически создал новую семью. В порыве ревности она решила расправиться с ним обоими. Ночью 14 февраля она пришла к ним, дверь была не заперта, так что обвиняемая свободно вошла в дом. Сначала набросилась с ножом на спящего 45-летнего мужчину, затем на 38-летнюю женщину. От полученных ран они скончались на месте.