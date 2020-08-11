В Красноярске пассажиров маршруток по-прежнему штрафуют за нарушение масочного режима. В последнее время в городе ввели ряд послаблений, разрешили работать летним террасам кафе, открыли библиотеки, магазины, фитнес-центры, парикмахерские. Но масочный режим-то никто не отменял.

Сегодня, 11 августа, департамент транспорта совместно с управлением ГО и ЧС города вновь провели рейд по маршруткам. Проверяли не только пассажиров без защитных масок, но и кондукторов с водителями.

- Пассажиров, который принципиально отказывались надевать маску, мы просили покинуть салон, составляли на них протокол для дальнейшего рассмотрения в суде, - рассказал Сергей Нестеров, главный специалист департамента.

Итоги дня: проверили 25 автобусов и троллейбусов. Сделали 7 замечаний кондукторам и водителям за то, что у них в салоне нарушители. На 2 пассажиров составили протокол. А всего за 1,5 месяца было проведено 118 таких проверок соблюдения противовирусных мер. Сняли с линии 117 единиц подвижного состава.