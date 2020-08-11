В Красноярске владельцы кинотеатров написали губернатору коллективное письмо Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске владельцы кинотеатров написали коллективное письмо губернатору края Александру Уссу. Свои подписи под ним поставили Руслан Демехин – «Луч», Константин Вергелес – «Киномакс», Сергей Липов «Эпицентр», Татьяна Воронцова – «Синема Парк», Юлия Ханнанова - «Мори Синема», Сергей Тюриков – железногорский «Космос» и Михаил Быков – ачинский «Эдем». Они сообщают, что из-за пяти месяцев простоя их бизнес находится в катастрофическом положении. Почему власти не разрешают им открыться, как это произошло в соседних регионах. Например, в Хакасии.

Кинопрокатчики обязуются принять все меры профилактики, чтобы снизить риски заражения коронавирусом, пишет «ТВК Красноярск». Готовы снабдить сотрудников масками, регулярно проверять температуру, дезинфицировать помещения, требовать от посетителей соблюдения масочного режима и даже сократить пропускную способность залов для обеспечения безопасной дистанции между зрителями.

Остается добавить, что с понедельника 10 августа в крае уже открылись библиотеки, музеи, фитнес-центры, музеи и крупные магазины. А вот на кинотеатрах и ресторанах по прежнему табу.