Прямо в городе: красноярцы рассказывают о своих встречах со змеями Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы все чаще рассказывают о своих встречах со змеями. Если раньше с ними можно было столкнуться где-нибудь на тропинке в лесу, то сейчас они появляются в людных местах, даже в парках и зеленых зонах сквером. Неприятная перспектива увидеть рептилию, тем более стать жертвой ее нападения.

Одна из местных жительниц рассказала «ТВК Красноярск», увидела полуметровую змейку прямо возле дома на улице Хабаровской. Из страха соседи даже хотели убить ее, но приехали полицейские и просто унесли непрошенную гостью за ближайшие гаражи, в траву.

Алексей Вечерко, заведующий отделом земноводных и пресмыкающихся «Роева ручья», рассказал, что человек не представляет интереса для змей, они просто выползают погреться на теплое место. И если дать им уползти, они это сделают.

В Красноярске можно встретить 4 вида змей – ужа, полоза, гадюку и щитомордника. Первые два не ядовиты, укус двух других вызовет серьезные отеки. С начала года к медикам с такими симптомами обратились уже 11 человек.

Если стали жертвой нападения змеи и не разбираетесь, ядовиты они или нет, не стоит терять времени и отсасывать яд из ранки: звонок в скорую и принять антигистаминные препараты.