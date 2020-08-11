Красноярский Центральный парк ждет глобальная реконструкция Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский Центральный парк ждет глобальная реконструкция. Разговоры об этом ходили несколько лет, вопрос стоял ребром: популярной зоне отдыха нужно новая концепция развития. Но кто это будет делать, на какие средства?

Сегодня, 11 августа, было объявлено о конкурсе на разработку долгожданной концепции. Причем география участников не ограничиваются городом и краем. Это будет международный конкурс, а финансировать его берется компания «Русал», о чем заявила вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления РУСАЛа Елена Безденежных.

Условия конкурса: заявки принимаются до 24 сентября, итоги будут подведены после 15 декабря. Свои предложения могут выдвигать организации, которые специализируются в области комплексного развития территорий и общественных пространств. Результат определит жюри: за первое место – 1,8 миллиона рублей, за второе – 1 миллион, за третье 500 тысяч рублей.