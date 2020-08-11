ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%

Фото: ВТБ

ВТБ меняет требования к первоначальному взносу с 20% до 15% в рамках программы «Ипотека для семей с детьми», по которой можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Снижение размера первого взноса коснулось также «Дальневосточной ипотеки», ставка по которой была снижена до 1% на прошлой неделе.

«Доступная ипотека является одним из основных факторов обеспечения российских семей комфортным жильем. Помимо процентной ставки для них важную роль играет размер первого взноса, который является, по сути, «входным билетом» для участия в программе. ВТБ расширяет число ее участников – теперь им достаточно накопить 15% от стоимости квартиры. Наряду с одной из самых низких на рынке процентных ставок это позволит сделать ипотеку для российских семей максимально доступной», – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

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