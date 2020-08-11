Причину тяжелой дымки над Красноярском определили из космоса. Фото: НТЦ "Космические решения"

Причину тяжелой дымки над Красноярском определили из космоса. Специалисты Научно-технического центра «Космические решения» постоянно мониторят ситуацию с пожарами в Сибири. В последние 4 дня небо над краевым центром затянуло плотной дымкой. И не только над Красноярском – жалуются жители многих районов. Все указывает на то, что это – дым от лесных пожаров. Но ситуация в крае, по данным Лесопожарного центра на 11 августа, не может вызывать такой проблемы: горит чуть более 3 тысяч гектаров леса.

И вот что выяснили специалисты Центра «Космические решения»: источник проблемы находится в Якутии, там сейчас бушуют лесные пожары. Самая ближайшая к Красноярску точка огня расположена в 1400 километрах. Но сильнее всего горит в 2500 километрах:

- На космических снимках это выглядит как река дыма, текущая с правобережья Лены к центральным районам Красноярского края, – прокомментировал технический директор компании Алексей Борисевич.