В Красноярске мужчина избил жену – врачи ужаснулись Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина избил свою жену. К сожалению, бытовое насилие – явление нередкое. И пострадавшим женщинам приходится обращаться за медицинской помощью. Но в этом случае жестокость перешла все границы, даже видавшие виды врачи ужаснулись.

Месяц назад, в начале июля, к диспетчеру «скорой» поступил звонок о том, что требуется неотложная помощь 40-летней женщине. Приехав на вызов, врач тут же поняла – нужна срочная госпитализация. Пострадавшую доставили в 20-ю больницу. Окончательный диагноз, который поставили ей: закрытый перелом трех ребер со смещением, повреждение легкого, скопление жидкости и крови в них, сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск собственный источник.

В настоящее время полиция возбудила и расследует уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Состояние его избитой жены стабильное.