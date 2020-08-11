Жители Красноярского края могут арендовать почтовые ячейки с помощью мобильного приложения

Забронировать почтовые ячейки в удобном почтовом отделении для получения писем, извещений, простых мелких пакетов, газет и журналов теперь можно с помощью мобильного приложения или сайта Почты России.

Чтобы зарезервировать ячейку с помощью мобильного приложения, клиенту нужно зайти в раздел «Абонементный ящик», выбрать удобное отделение и даты использования. Система уточнит число свободных ячеек. Стоимость рассчитывается автоматически в зависимости от периода абонирования. Физические лица могут оплатить услугу сразу на сайте, а юридические – через банк по сформированному платежному бланку.

Останется только распечатать заявление, подписать его и передать в выбранное почтовое отделение. Также распечатать заявление может оператор в почтовом отделении по номеру заявки. После подписания документа клиент получит ключ от ячейки.

Услуга позволит организациям, офисы которых расположены в нескольких местах, объединить потоки корреспонденции или разделить их. Для физических лиц это возможность не указывать домашний адрес при получении писем и посылок, а также обеспечить сохранность корреспонденции и периодики в случае неисправности почтового ящика в многоквартирном доме.

Найти наиболее удобное отделение почтовой связи можно на сайте abox.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России.