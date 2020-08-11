В Красноярск нелегально привезли 3 килограмма россыпного золота из Якутии. Фото: пресс-служба полиции

В Красноярск нелегально привезли более 3 килограммов чистого россыпного золота из Якутии. Сколько человек причастны к этому, полиция не уточняет. Известно только одно: целью транспортировки драг металла было выгодно продать его: цена по рыночной стоимости составляет более 11 миллионов рублей.

Однако что-то у владельцев золота пошло не так. При попытке сбыть драгметалл подозреваемых задержали. Вместо того, чтобы обогатиться, они оказались фигурантами уголовного дела, за которое им светит до 5 лет лишения свободы и полумиллионный штраф. Затем подозреваемых передали сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия). Уголовное дело заведено в конце июля по статье «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга, совершенные в крупном размере» (часть 4 статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации).