В Красноярском крае при странных обстоятельствах погиб водитель лесовоза Фото: Мария ЛЕНЦ

В Курагинском районе края при странных обстоятельствах погиб водитель лесовоза. Сейчас этим делом занимается полиция, она выясняет, что стало причиной смертельной аварии. Супруга 37-летнего мужчины настаивает, что он неоднократно говорил о неисправности своего КРАЗа, а работодатель не придавал этому значения. К тому же, по словам женщины, когда произошла трагедия, она узнала об этом только через сутки. А потом ей вместе с тремя родственниками пришлось приехать на место аварии, чтобы извлечь тело погибшего мужа и увезти его в морг.

А вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции. Информация о ДТП поступила в дежурную часть ранним утром 6 августа. На месте аварии отсутствует сотовая связь, это в 37 километрах от поселка Кошурниково. По словам полиции, в первый день достать мужчину из покореженной кабины не было возможности, это сделали на второй день после приезда специалистов и уже после этого передали родным.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Будет допрошен и владелец лесовоза.