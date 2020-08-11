В Красноярском крае «ковидный» доктор спас жизнь тяжело раненому рабочему. Фото: пресс-служба Красноярской краевой больницы

В Красноярском крае «ковидный» доктор спас жизнь тяжело раненому рабочему. Об этом случае рассказала пресс-служба краевого минздрава. История произошла в минувшее воскресенье 9 августа на Васильевском руднике. Там сейчас работает бригада врачей краевой больницы – они занимаются рабочими, подхватившими коронавирусную инфекцию.

На производстве произошел несчастный случай, что стало его причиной, будут выяснять компетентные органы. В результате пострадал рабочий, он получил закрытую травму грудной клетки. Ситуация была сложной. И тут на помощь пришел хирург отделения сочетанной травмы Красноярской краевой больницы Дарджа Аяс, который работает в команде «ковидного госпиталя».

Он тут же смог поставить диагноз и оказать необходимую помощь пострадавшему. Благодаря ему жизни мужчины ничего не угрожает, самолетом санитарной авиации его доставили в краевую больницу для операции.