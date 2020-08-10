«Книги находятся на «карантине» не менее 5 дней»: как будут работать библиотеки в Красноярске

Библиотеки заработали в новом режиме Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Наконец-то в Красноярске библиотеки открыли свои двери для посетителей. Родители выдохнут с облегчением. Лето заканчивается, а список литературы не прочитан. А все потому, что взять нужную литературу было негде. Придется нагонять.

В краевом центре 19 муниципальных детских библиотек и 24 взрослых готовы в ограниченном, но безопасном режиме принимать читателей.

С 10 августа все филиалы ЦБС им. Горького уже принимают и выдают книги. В библиотеки ЦБС для детей им. Н. Островского можно будет прийти уже завтра, 11 августа. НО уже можно оформить заказ по телефону.

В каждом учреждении выделено место для приема, а также выдачи книг и журналов. Но доступ в помещения фонда временно закрыт.

- На входе каждому читателю измеряют температуру, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе городской администрации. - Сдача и получение литературы происходит без контакта с работниками. Принятые книги помещаются в специальные коробки - там они находятся на «карантине» не менее 5 дней, прежде чем их снова вольют в фонд.

Каждые полтора-два часа в библиотечных помещениях будут проводить санитарную обработку поверхностей, поэтому режим работы не такой, как раньше. Заказать литературу можно только дистанционно: можно выбрать книги в электронном каталоге на сайте библиотеки и оформить заказ по телефону, электронной почте или через соцсети учреждения.

Сотрудники заранее подберут нужные книги, получить их можно будет без очереди в назначенное время по записи.