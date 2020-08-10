Дымка в Красноярском крае может быть вызвана лесными пожарами в соседних регионах

Люди жалуются на дымку Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние несколько дней телефон «горячей линии» министерства экологии края разрывается от звонков. Люди жалуются на дымку. В результате инспекторы Минэкологнии края и передвижная эколаборатория перешли на усиленный режим работы. Круглосуточно передвижная лаборатория отбирает пробы воздуха во всех районах города.

Как сообщают Новости ТВК, датчики проекта «Nebo.live», зафиксировали сильное загрязнение воздуха в 13:00 10 августа. Хуже всего ситуация обстоит в Октябрьском районе, Северном, Покровском, на Взлетке, Южном берегу и Ленинском районе - там датчики горят красным. В остальных районах города уровень загрязнения пока в оранжевой зоне.

- В автоматическом режиме за состоянием атмосферного воздуха также следят посты наблюдения краевой сети мониторинг, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого правительства. - Информация обновляется каждые 20 минут. Данные можно посмотреть на сайте учреждения и в мобильном приложении krasecology.

Результаты отборов проб показали превышения концентраций по диоксиду азота в 1,2 раза. Это газ, который образуется при сжигании любого вида топлива.

В Среднесибирском УГМС сообщили, что сейчас они фиксируют северо-восточное направление ветра и пониженную влажность 50-60 процентов. Задымление по всем центральным районам края. Дальность видимости - 4-6 километров. Специалисты предполагают, что поскольку в воздухе присутствуют мелкие частицы горения, то это вероятнее всего связано с действующими в соседних регионах лесными пожарами.

- И вчера, и сегодня уменьшение дальности видимости фиксируется на территории практически всех центральных районов, - рассказал Заместитель начальника Гидрометцентра ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Иван Гордеев. - От Тюхтета до Кодинска наши станции дают информацию о задымлении. Вероятнее всего, это связано с очагами лесных пожаров к северо-востоку от нас - Иркутская область или Якутия.

Это подтверждают и космоснимки, которые уже изучили сотрудники краевого Гидрометцентра.

Напомним, сейчас в Якутии по оперативным данным Авиалесоохраны действует 120 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем 258 503 гектаров, при этом площадь активного горения составляет 387,75 гектара.

По данным Лесопожарного центра, в нашем регионе 10 августа действуют 27 лесных пожаров общей площадью 1,5 тысяч гектаров. Горят леса в Богучанском, Эвенкийском, Туруханском, Енисейском, Кежемском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении участвуют 470 человек, задействованы 24 единицы техники.