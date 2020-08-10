В Красноярске 1 сентября появятся магистральные троллейбусные маршруты

В Красноярске запустят два магистральных троллейбусных маршрута. Фото: Мария ЛЕНЦ

Осенью в Красноярске запустят два магистральных троллейбусных маршрута - №15 и №5.

Изменения связаны с мероприятиями по улучшению экологической ситуации в городе и развитием экологичных видов транспорта.

- Магистральный маршрут – протяженное, но быстрое и беспересадочное сообщение между отдаленными районами города, - пояснил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко. - Можно прогнозировать востребованность таких маршрутов, поэтому департамент транспорта заводит большое количество подвижного состава на них для поддержания 10-минутного интервала движения в часы пик.

Схема движения магистрального троллейбусного маршрута №15: от Ветлужанки до ОАО «Русал». Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Магистральный троллейбусный маршрут №15: от Ветлужанки до ОАО «Русал» через Копылова. На маршруте будут работать 20 троллейбусов.

Магистральный троллейбусный маршрут №5: объединит троллейбусы №5 и №8, свяжет Студгородок, Свободный, Краснодарскую и Северный,восстановит сообщение улицы Краснодарской и проспекта Комсомольский с центром города. На линию выйдут 19 троллейбусов.

Схема движения магистрального троллейбусного маршрута №5: от Студгородка до Северного. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Для запуска уже смонтировали контактную сеть, заменили опоры, подготовили водителей. Завершается обкатка сети и тестирование схемы движения.

Троллейбус №13 с Ж/д вокзала до Северо-Западного снова будет ходить по Копылова.

Троллейбус №4 не изменит схему: Ж/д вокзал – Маерчака – Калинина –Тотмина – ГорДК –Свободный – Маерчака – Ж/д вокзал.

Автобус №91 перестанет ездить по центральным улицам. Новый маршрут: Ветлужанка – Свободный – Караульная – через Покровский и Северный – конечная «Агротерминал».

Автобус №6 пройдет через автовокзал и Взлетную до Покровского. Конечная – на пересечении улиц Чернышевского и Караульной.

Маршрут автобуса №8 продлят с остановки «ДК Кировский» до поселка Водников. На маршруте добавятся 5 остановок: «Столовая», «Водокачка», «пос. Водников», «Аптека», «пос. Водников (конечная)».