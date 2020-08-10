Житель Минусинского района насмерть забил щенка на глазах ребенка

Ребенок видел, как убивали его любимца Фото: Мария ЛЕНЦ

В отношении 44-летнего жителя Минусинского района возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

В дежурную часть обратился мужчина, который сообщил, что незнакомец забил до смерти еще собачку в присутствии ребенка. У малыша шок от увиденного. Он до сих пор не может прийти в себя.

Как выяснилось, их маленький щенок Жора, которому не было еще и полутора месяцев, выбежал из двора своего дома и пробежал рядом с палисадником соседа. Тот схватил его и начал бить. И все это видел его маленький хозяин.

- Мужчина поймал щенка и нанес ему удары, повлекшие за собой гибель животного, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - По данному факту была проведена проверка. По ее результатам следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины по части 2 статьи 245 «Жестокое обращение с животными».

Подозреваемому за убийство щенка грозит до 5 лет лишения свободы.