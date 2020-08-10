«Респект за доброе сердце»: пока красноярец спасал сбитую им собаку, его машина попала в ДТП

Водитель попытался поймать дворняжку Фото: ЧП-Красноярск

Двойное ДТП с участием двух автомобилистов и собаки произошло на минувших выходных в Красноярске и попало в объектив камеры уличного наблюдения.

В районе Николаевского моста бродячий пес перебегал дорогу в неположенном месте. Один из водителей сбил дворняжку, и ее сразу закрутило волчком на асфальте. Мужчина не оставил бедное животное. Он выставил аварийку и решил поближе рассмотреть, что с пострадавшей. Но та резво вскочила на лапы и, прихрамывая, отбежала к другой стороне дороги. Остановились еще проезжающие мимо автомобилисты. Все вместе они попытались поймать беглянку. Но она упорно не давалась в руки. В итоге сбивший ее водитель стал участником двойного ДТП.

«Пока водитель искал «пешехода» его автомобиль помешал другому ТС», - рассказали очевидцы.

Стоявшую посреди дорогу машину на глазах хозяина на полном ходу протаранил другой водитель на автомобиле с прицепом. Что было дальше, и удалось ли поймать собаку, не сообщается. Видео оборвалось.

Пользователи соцсетей сейчас бурно обсуждают это происшествие. Некоторые осудили водителя, что не стоило так напрягаться из-за безродной собаки:

«Надо было взять влево, а не останавливаться посреди дороги БЕЗ знака, БЕЗ аварийки и подвергать свою жизнь опасности, бегая по дороге. Из-за шавки, теперь себе машину попортил и другого такого же тютялька собрал!».

Но таких комментариев меньшинство. В основном, все поддерживают водителя, который попытался спасти живое существо.

«Аварийка включена, присмотритесь, прежде чем делать выводы».

«Я не защитник животных, но в такой ситуации был и поступил также. Отвез в зооклинику. Оплатил лечение и нашел хозяев псу».

«Не поливайте грязью парня, побежавшего за собакой! Уже по этому поступку понятно, что он добрый человек. Ну а второй участник ДТП, если адекватный человек, признает что это его косяк».

«Респект мужчине за доброе сердце, поступил как человек, пытался помочь животному. Таких сейчас единицы, судя по комментариям. Дай Бог ему новую, хорошую машину».

Видео: ЧП-Красноярск.