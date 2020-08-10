Музей-аллея Бородинского разреза стал участником всероссийского конкурса

Арт-объект «Ротация». Фото: пресс-служба СУЭК.

Музей под открытым небом Бородинского разреза имени Михаила Щадова (входит в состав АО «Сибирская угольная энергетическая компания») примет участие в III Всероссийском конкурсе корпоративных музеев.

Поддерживают конкурс Российская ассоциация по связям с общественностью и Российский комитет Международного совета музеев.

Необычный музей появился в Бородино в декабре 2019 года. Арт-объекты на аллее, соединяющей три центральные улицы с городской площадью, рассказывают историю крупнейшего в России Бородинского угольного разреза имени М.И. Щадова.

Особенность музея – применение концепции современного многоступенчатого озеленения, для комфортных прогулок здесь установлены скамейки, урны.

«Мраморный куб» - рубеж добычи угля в 1 миллиард тонн. Фото: пресс-служба СУЭК.

Объект «Массовый взрыв» напоминает о начале освоения разреза. «Мраморный куб» - о рубеже добычи угля в 1 миллиард тонн. Экспонат «Ротация» показывает движение: в нижней части объекта роторное колесо, роющее землю. Верхняя зеленая часть - забота угольщиков об экологии.

Также в музее есть камень первостроителям (в августе 1945 года они вернулись с фронта и поехали в Сибирь строить разрез-гигант), отреставрированный памятник Ленину, стела со знаками «Шахтерская слава». Эта награда является самой высокой профессиональной оценкой труда горняков. На Бородинском разрезе более 140 полных кавалеров этого знака.

Камень первостроителям. Фото: пресс-служба СУЭК.

Сотрудники разреза вместе с музейными работниками, администрацией города и трудовыми отрядами СУЭК реализуют масштабный проект при поддержке Агентства по туризму Красноярского края - туристическую карту города. Они станет основой концепции развития промышленного туризма в Бородино.

Итоги конкурса музеев проведут в начале 2021 года в в Санкт–Петербурге в формате форума, где участники защитят свои проекты.

В оргкомитет уже поступило 29 заявок от корпоративных музеев. Кроме СУЭК, в конкурсе примут участие РЖД, Газпром, ЛУКОЙЛ.