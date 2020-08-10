Несколько раз ударил в сердце: на Таймыре «любовный треугольник» завершился убийством одного из соперников

Подозреваемый в убийстве задержан Фото: Мария ЛЕНЦ

На Таймыре любовная история обернулась драмой со смертельным финалом. 9 августа в дежурную часть полиции обратилась жительница Дудинки. Женщина рассказала, что в ее квартире умер незнакомец. Он постучал в ее дверь уже вечером, истекая кровью. Она позвонила в «скорую», но парень умер до приезда врачей.

Оперативники выяснили, что погибший – 20-летний мужчина, из местных. После опроса свидетелей, выяснилось, что между ним и его 18-летним знакомым давно зрел конфликт на почве ревности. Оба влюбились в одну девушку. В итоге они встретились поговорить, но один из соперников достал нож. Он несколько раз ударил своего противника ножом прямо в сердце и убежал. Сейчас он задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство».

- Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.