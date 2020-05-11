2020-05-11T07:40:39+03:00
Происшествия

Был без мотошлема. Погиб в ДТП на квадроцикле директор «Исторического квартала» Красноярска

Несчастный случай с Кириллом Бучелем произошел в поселке Элита
Анна СНЕГИРЕВА
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Кирилл Бучель Фото: ГорновостиКирилл Бучель Фото: Горновости
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Ушел из жизни генеральный директор «Исторического квартала» Красноярска Кирилл Бучель. Об этом сообщил на своей страничке в Фейсбуке промышленный дизайнер проектного института «Красноярскгорпроект» Степан Амелькин. Подробностей немного. Известно, что Бучель попал в ДТП на квадроцикле ночью 11 мая в поселке Элита (Кольцевая, 1).

Катался мужчина один, и обнаружили его не сразу. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, Кирилла Бучеля нашли соседи, которые и позвонили в Дежурную часть. Квадроцикл перевернулся, и мужчина разбил голову. В момент ДТП он был без мотошлема. Вероятнее всего, это и привело к гибели. Однако о точной причине смерти говорить пока рано - в данный момент проводят экспертизу. Начато следствие.

КОММЕНТАРИЙ

Юлия Глушкова, официальный представитель полка ДПС Красноярска

- Требование использовать мотошлем - не пустые слова. Мотоциклы, мопеды, скутера,квадроциклы относятся к транспортным средствам. Их водители должны строго выполнять все предписания ПДД. Мотошлем обязателен, поскольку он позволяет защитить человека от серьезных травм при падении. Однако не все водители это понимают, полагаясь на удачу. Наказание за нарушение правил использования мотошлемов - административный штраф.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Бучеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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