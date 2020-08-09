«Оставила маме записку»: девушку смогли удержать от непоправимой ошибки из-за несчастной любви

Полиция нашла девочку за несколько часов Фото: Мария ЛЕНЦ

С 16-летней жительницей Норильска едва не случилась беда. Девушка рассталась со своим молодым человеком и, как это бывает, решила, что покончить со своими проблемами одним махом. Матери оставила записку - решила свести счеты с жизнью. Женщина отлучилась из дома на несколько часов, а когда вернулась, нашла записку, что дочь решила свести счеты с жизнью. К счастью, женщина ее быстро заметила и бросилась в полицию.

- Незамедлительно по сигналу «Сбор» был поднял весь личный состав норильской полиции. Стражи порядка прочёсывали места возможного нахождения несовершеннолетней, опрашивали друзей и знакомых пропавшей. Ориентировки на десятиклассницу были распространены в новостных группах Норильска в социальных сетях, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МВД..

К счастью, через пару часов беглянку обнаружили живой в одном из заброшенных зданий в промзоне.