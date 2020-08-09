На севере Красноярского края сохраняется высокая опасность лесных пожаров

На Таймыре жара может спровоцировать пожар Фото: Виктор ЧАВАЙН

На Таймыре и в Эвенкии стоит 30-градусная жара - аномальная для этих мест погода. И синоптики пока дожди не прогнозируют. В связи с этим, по информации регионального главка МЧС, на севере Красноярского края сохраняется повышенная опасность возникновения лесных пожаров. Спасатели предупреждают жителей края и просят соблюдать особый противопожарный режим - он в регионе действует до сих пор.

- Разведение костров, использование открытого огня на дачных и приусадебных участках, а также в сельскохозяйственной зоне и на любой другой открытой территории запрещено, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. - Нельзя сжигать мусор, сухую траву и проводить любые работы, связанные с огнем.

Добавим, что за нарушение этих простых и очевидных правил наказывают рублем. А в некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность.