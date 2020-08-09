В Красноярском крае лже-сотрудники банка выманили у 67-летней женщины 900 тысяч рублей

Пожилая женщина отдала мошенникам более 900 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Минусинска отдала телефонным мошенникам 913 тысяч рублей. 67-летнюю женщину обманули по ставшей уже «классической» у аферистов схеме - ей позвонила якобы служба безопасности банка. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, женщину убедили, что на ее имя пытаются оформить несколько кредитов. И для того, чтобы уберечь деньги, ей самой надо взять несколько потребительских кредитов (!), через банкомат снять деньги и перевести на «безопасный» счет в банке, который привязан к номеру телефона. Естественно, счет принадлежал мошенникам.

- Полицейские предупреждают: сотрудники банковских организаций никогда сами не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов, не спрашивают номера карт и специальные коды, - напомнили в краевом главке МВД.

Полиция начала розыск мошенников. А если поступает подобный звонок, первым делом надо связаться со своим банком самостоятельно по официальному номеру телефона - он есть на карте и сайте.