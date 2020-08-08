В Красноярском крае самый дорогой особняк в аренду строит 60 тысяч рублей в месяц

Фото ЦИАН.

Циан – сервис по поиску недвижимости в России – составил рейтинг самых дорогих лотов на рынке загородной аренды в регионах Сибирского федерального округа. Т оказалось, что ставки загородной аренды доходят до 370 тысяч рублей в месяц.

Первое место занял особняк в Иркутской области. Чуть дешевле, 350 тысяч, просят за четырехэтажный деревянный коттедж на Алтае, на берегу знаменитого Телецкого озера.

Максимальный показатель арендной стоимости для загородных объектов на территории Красноярского края (без учета коттеджей в краевом центре) достигает 60 тыс. рублей в месяц - 8 место в рейтинге.

За такую сумму сдается кирпичный дом площадью 300 кв. м с участком 9 соток в село Еловое (Емельяновский район).

На 9-м месте, 55 тыс. рублей в месяц, сдается дом в деревне Киндяково.