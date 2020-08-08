Сбили пешехода, разбили четыре машины – субботние аварии в Красноярске

Фото ЧП в Красноярске Вконтакте.

Сегодня в Красноярске случилось сразу несколько необычных аварий.

На улице Чайковского столкнулись сразу четыре автомобиля, полностью перекрыв проезд. Известно, что пострадавших четверо — трое взрослых и один ребенок, всех увезли в больницу.

Самым медленным можно назвать ДТП на улице Воронова, где на регулируемом пешеходном переходе водитель сбил человека. На видео хорошо заметно, что машина ехала очень медленно. Но несмотря на это все же сбила человека. Пользователи социальных сетей предполагают, что водитель «залип» в телефоне и не видел, что происходит на дороге. Не видел приближающийся автомобиль и пешеход, неспешно переходящий дорогу. Поскольку скорость машины была очень низкой, можно надеяться, что серьезных травм не случилось.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло на перекрестке улиц 9 Мая и Водопьянова. Водитель, не дождавшись зеленого сигнала светофора, разрешающего поворот налево, выехал под встречный поток автомобилей.