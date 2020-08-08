Сколько строителей в Красноярском крае и что они могут построить за год?

В Красноярском крае более 50 тысяч строителей. Фото: Мария ЛЕНЦ

К Дню строителя, который традиционно отмечается во второе воскресенье августа, Красноярскстат подвел итоги работы отрасли за 2019 год. Приведем некоторые данные.

На стройках Красноярского края работают 51091 человек, или 5,4 процента общей численности работников организаций края. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – 43794,5 рубля, или 87,7 процента среднего уровня заработной платы по краю.

В 2019 году объем работ, выполненных на территории Красноярского края по виду деятельности «Строительство», по предварительным данным составил 141768,9 миллиона рублей (в 2018 году – 165170,9 миллиона рублей).

За прошлый год строители края возвели 8759 зданий жилого и нежилого назначения.

Строители строили трансформаторные подстанции, линии электропередачи, нефтяные скважины, зерносклады, фермы, теплицы. А также 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, спортивные залы площадью 2,6 тысячи квадратных метров, учреждения культуры клубного типа на 520 мест, 7 культовых сооружений и другие объекты.