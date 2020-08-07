На Красрабе снова обстреляли машину. Фото: "Сводка 24", инстаграм.

На Красрабе – в районе дома 185 – снова обстреляли автомобиль. Пальба началась в 15.54 на развороте, сообщили в паблике «Сводка 24». Как оказалось, пострадала машина, серая Kia Rio, задние боковые стекла были прошиты двумя пулями. За рулем сидела девушка, она очень испугалась.

Напомним, это уже не первый такой случай. Нынешним летом у того же дома - на Красрабе,185 – неизвестные стреляли по авто на светофоре. Пуля пробила стекло багажника. А совсем рядом – на заднем сиденье – был ребенок.

Полицейские уже начали проверку ЧП. А вот что пишут в соцсетях:

- Появился стрелок который наказывает тех, кто ездит не по правилам?

- Хватит (чушь) нести. Я был там, когда он стрелял в машину рядом. Полный рандом.

- Как я понял, там стреляют в тех, кто со второго ряда вклинивается на разворот.

- Выходит на балкон с винторезом (пневматикой) в вечерний час пик «народный мститель» и приводит приговор нарушителям правил в действие?

- Нарушил, слей его в ГИБДД, если задело, а стрелять... 100% найдут этого ворошиловского.

- Оказывается, для передвижения нужен не только внедорожник. Но и еще и броня!