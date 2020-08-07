«Как сильно мы тебя ждали»: у красноярского олимпийца Николая Олюнина родилась вторая дочка

На фото - Николай Олюнин с первой дочкой. Фото: Николай ОЛЮНИН, инстаграм.

Красноярский олимпиец Николай Олюнин снова стал папой: накануне, 6 августа, на свет родилась его вторая дочь.

Об этом Николай рассказал в своем инстаграме: «Ну что, между первой и второй перерывчик небольшой? На свет появилась наша вторая дочка. Как сильно мы тебя ждали, и вот ты с нами! Спасибо, Машуля, тебе за это чудо, жду тебя с нетерпением».

Поздравляем с прибавлением! Фото: Николай ОЛЮНИН, инстаграм.

Напомним, что первая дочь Николая Олюнина и его жены Марии родилась 20 февраля 2019 года. «Не могу передать словами, - признавался он тогда. - Пришло время, когда живешь ради детей, ради этого цветочка. Супруга научила меня, как правильно обращаться с дочкой. Пеленки, подгузники, присыпки, еда, полностью вся забота. Она без проблем может уехать по своим делам и оставить нас одних, и я не вижу ничего необычного в этом. Скажете, каблук?

Дело в том, что я получаю удовольствие от времени, проведенного с малышкой вдвоем. Хочу обратиться к папам, кто старается свинтить побыстрее из дома, чтобы лишний раз помыть машину или найти любые оправдания, чтобы не появляться дома. Время летит, как молния, я уверен, что вы пожалеете о том, что ребенок вырос без вас . Заботьтесь о своих детях, они наше будущее».

Поздравляем с прибавлением!