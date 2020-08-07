Мэр Красноярска объявил о возвращении троллейбусов на Копылова. Фото: ИВАНОВА Диана

Хорошая новость: глава Красноярска рассказал о возвращении троллейбусов на улицу Копылова. И назвал сроки, когда это произойдет. «С сентября запускаем магистральный троллейбусный маршрут №15», объявил в своем инстаграме Сергей Еремин.

Кто не помнит, раньше по Копылова ходили три троллейбусных маршрута - №4, №13 и №15. Однако осенью 2018 года, когда начался масштабный дорожный ремонт, а также строительство новой развязки на Волочаевской, все изменилось. Троллейбусы №4 и №13 пустили в объезд, по проспекту Свободный, а №15 временно сняли с линии.

«С сентября запускаем магистральный троллейбусный маршрут №15». Фото: Сергей ЕРЕМИН, инстаграм.

Тогда же горожанам пообещали: как только подрядчик восстановит опоры, убранные для возведения развязки, троллейбусы на Копылова вернут.

В конце 2019 года стало известно: все электроопоры установлены. Теперь дело за проведением контактной сети. И ее уже начали монтировать. А затем, как видно, планы спутала пандемия.