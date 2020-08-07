«Бобровый лог» открывают для посещения

На фото - обработка территории фанпарка от клещей в 2020 году. Фото: группа "Бобрового лога" в соцсетях.

Фанпарк «Бобровый лог» под Красноярском открывают для посещения уже со следующей неделе. Это стало возможно после перехода края на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса, пояснили в оперативном штабе.

Итак, с 11 августа начнет работу канатная дорога и универсальный спортзал, а также аттракцион «Родельбан».

А летняя терраса ресторана «Хозяин тайги» принимает гостей уже с 11 июля. Кроме того, готовятся к запуску террасы кафе «Хаски» и бара «Вибрам».

Бассейн в нынешнем сезоне открывать не предполагается.

ВАЖНО

В фанпарке строго следят за соблюдением всех условий безопасности по профилактике COVID. На территории нужно держать социальную дистанцию. В общественных местах и посадке на канатную дорогу надо носить защитные маски.

Кресла, поручни и рабочие поверхности каждые 2 часа будут обрабатываться дезинфицирующим средством. В общественных зонах можно воспользоваться санитайзером. У работников каждый день будут измерять температуру.