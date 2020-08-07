В жестком ДТП с переворотом на Копылова пострадал пассажир такси. Фото: ЧП - Красноярск.

На улице Копылова в Красноярске в жесткой аварии с опрокидыванием пострадал пассажир такси. Саму же ситуацию спровоцировал повернувший не по правилам автомобиль Toyota Land Cruiser, рассказали очевидцы в паблике ЧП – Красноярск.

ДТП произошло в пятницу, 7 августа, около трех часов дня. По словам полицейских, водитель Cruiser двигался по второй полосе движения, а затем захотел повернуть налево – не перестраиваясь.Тогда как по крайней левой полосе ехало такси, автомобиль Hyundai Solaris.

В итоге случилось столкновение, от удара Hyundai лег набок. Пострадали два человека: водитель и пассажир такси. Мужчине, который был за рулем, первую помощь оказали на месте. А вот клиенту потребовалась госпитализация – с травмами его увезли в больницу.

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливают дорожные полицейские.