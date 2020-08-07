Несколько участков в центре Красноярска перекроют из-за ремонта

Несколько участков в центре Красноярска и не только перекроют из-за ремонта. Фото: Мария ЛЕНЦ

Несколько участков в центре Красноярска, а также улицу Матросова временно перекроют из-за ремонта. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии.

Итак, с восьми утра 10 августа до десяти вечера 22 августа будет ограничено движение транспорта на перекрестке Маркса - Парижской Коммуны. Здесь идет аварийный ремонт теплосетей. Поэтому будут перекрыты две полосы по нечетной стороне улицы Маркса. И по улице Парижской Коммуны - левая полоса движения по четной стороне и по нечетной. Все это границах перекрестка.

На улице Бограда – вдоль дома 116 - закрыт участок длиной 60 метров. Тут ведется строительство сетей водоснабжения к новому жилому комплексу. Временные знаки «Движение запрещено» установлены на участках от Робеспьера и Профсоюзов до Бограда, 116. Ограничения действуют с восьми вечера 7 до полуночи 21 августа.

Также в Красноярске частично ограничена для транспорта улица Матросова. Временно сузили проезжую часть в районе дома №1 на участке длиной 35 метров по нечетной стороне. Причина – аварийный ремонт теплосетей. Ограничение продлится тоже до полуночи 21 августа.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 10 августа запретят остановку и стоянку машин у дома на Горького,24. Там перенесли (в границы перекрестка Горького – Республики) переход. Теперь он регулируется светофор. Для обеспечения безопасности при слиянии транспортных потоков в районе дома на Горького, 24 ликвидирован парковочный карман. Такая схема будет действовать с 10 августа в постоянном режиме.