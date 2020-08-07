Празднование дня рождения в Красноярском крае закончилось убийством таксиста. Фото: Мария ЛЕНЦ

Для жителей Кодинска Красноярского края празднование дня рождения закончилось безжалостным убийством водителя такси. Недавно состоялся суд, обвиняемые получили серьезные сроки, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Все произошло в ноябре 2018 года. Двое мужчин 26 и 29 лет отмечали день рождения одного из них. Крепко выпили, а после решили развлечься.

Заметили на автомобиль ВАЗ-21214, хотели угнать – не получилось. И тут увидели припаркованную на другой улице Toyota Camry, водитель был в салоне. Тогда попросили отвезти их на лодочную станцию в пригороде. Ничего не подозревая, мужчина согласился.

Когда прибыли на место, один из пассажиров задушил таксиста кабелем, другой держал. Затем они обокрали уже мертвого человека – вытащили 1300 рублей из кармана куртки. Тело выбросили в Ангару. Забрав машину, поехали в Красноярск. Но нее справились с управлением, скатились в кювет. И, чтобы скрыть следы, подожгли авто.

… На днях оба были признаны в убийстве при отягчающих обстоятельствах, разбое и покушении на угон. Убийцам дали 13 и 14 лет плюс по полтора года ограничения свободы.