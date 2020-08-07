Смертельное ДТП с грузовиками перекрыло федеральную трассу в Красноярском крае

Водитель бензовоза погиб на месте, пострадал также мужчина за рулем Freightliner. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Из-за смертельного ДТП с двумя грузовиками была перекрыта трасса Р-255 в районе села Новопятницкое (это под Уяром) в Красноярском крае.

Все случилось в пятницу, 7 августа, на 938-м километре, уточняют в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону. По предварительным данным полицейских, у автомобиля Freightliner, который ехал в сторону Красноярска, на встречную полосу занесло прицеп. В это время по ней двигался бензовоз Scania.

Трасса была перекрыта. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Удар был очень мощным. В результате водитель бензовоза погиб на месте, пострадал также мужчина, бывший за рулем Freightliner.

- Было установлено, что в момент аварии нефтепродуктов в бензовозе не было, - поясняют в МВД. – Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП, на месте работает следственно-оперативная группа.

Схема движения. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

В крае прошли сильные дожди, трассы мокрые. Поэтому необходимо избегать высокой скорости и резких маневров, а также не стоит выезжать на встречную полосу.

Обновлено в 16.16. На трассе после ДТП открыто реверсивное движение.