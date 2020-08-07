Наезд на 8-летнего велосипедиста в Красноярске попал на видео. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

На улице Московская в Красноярске 8-летний мальчик на велосипеде попал под колеса автомобиля «Лада». ДТП случилось накануне, 6 августа, рассказали в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

На кадрах опубликованного полицейскими ролика видно: сначала ребенок катался по двору. И вдруг на скорости выскочил на дорогу – прямо под колеса машины. Появление пешехода было неожиданным, однако водитель успел вовремя затормозить. Благодаря быстрой реакции, серьезных травм мальчик не получил – все обошлось.

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Меж тем инспекторы призывают родителей донести до детей информацию о том, что до 14 лет запрещено выезжать на дороги общего пользования. Для этого требуются особые навыки и умения.

В текущем году произошли уже 22 аварии с детьми-велосипедистами. 9 из них пострадали, получили травмы различной степени тяжести.