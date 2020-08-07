Бойцы ФСБ обезвредили «террористов», захвативших вертолет с заложниками в аэропорту Игарки

Сотрудники ФСБ провели учения в аэропорту Игарки. Фото: пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю.

В аэропорту Игарки Красноярского края бойцы ФСБ и других силовых ведомств провели операцию по обезвреживанию «террористов», захвативших вертолет МИ-8 с заложниками. Это были учения «Набат-2020», отметили в пресс-службе ФСБ. Цель таких мероприятий – отработка навыков противодействия терроризму.

По легенде учений, 5 августа 2020 года несколько преступников, проникнув на территорию аэропорта, ворвались в салон вертолета, где находились пассажиры и члены экипажа.

Сигнал поступил в дежурную часть МВД, после чего был введен план по пресечению теракта. Одновременно заработал оперативный штаб, куда вошли сотрудники ФСБ, МВД, СК МЧС, ФСИН, а также краевой и местной администраций.

После анализа вводных был сделан прогноз о невозможности разрешить ситуацию мирным путем. Поэтому приняли решение о необходимости штурма.

ВАЖНО

Учения были командно-штабными. Все задачи отрабатывались в режиме реального времени. Действия в условно захваченном террористами аэропорту были сведены к минимуму, что позволило не прерывать его работу, но вместе с тем дало возможность проверить готовность силовых структур и администраций к действиям в условиях террористической атаки или ЧС.