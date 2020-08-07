Под Лесосибирском Cruiser при обгоне лоб в лоб разбился о мусоровоз. Фото, видео: ГИБДД 24, КРУДОР.

Смертельное ДТП произошло на 315-м километре трассы Красноярск – Енисейск (под Лесосибирском). Водитель Toyota Land Cruiser погиб при столкновении с мусоровозом МАЗ, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю.

Авария случилась вчера вечером, 6 августа. 61-летний мужчина за рулем Cruiser двигался со стороны Лесосибирска. В какой-то момент пошел на обгон. Видимо, неверно оценил ситуацию. Ушел со своей полосы и...лоб в лоб влетел в грузовик, который ехал навстречу.

За доли секунды иномарка превратилась в груду железа. Ее водитель умер на месте – шансов выжить там просто не было. Также пострадал мужчина, управлявший мусоровозом, и его пассажир.

Движение на участке было частично перекрыто, машинам пришлось отправляться в объезд. Все обстоятельства трагедии устанавливают дорожные полицейские.