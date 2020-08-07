Пропавших при опрокидывании лодки мужчин спасли в Красноярском крае

Пожилых туристов спасли полицейские. На фото - капитан Дмитрий Таран и стажер Игорь Зырянов. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На юге Красноярского края полицейские спасли двух пожилых мужчин, пропавших из перевернувшейся лодки. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Все произошло в Курагинском районе. В дежурную часть полиции обратился местный житель. Был обеспокоен: исчез его родственник. 67-летний мужчина вместе с другом, которому 71 год, отправился сплавляться по реке Туба - от села Пойлова до Шалаболино. Однако там так и не появились, на связь не вышли.

Полицейские тут же сформировали спецгруппы, выдвинулись на место. И на следующее утро пришла хорошая новость: капитан Дмитрий Таран и стажер Игорь Зырянов обнаружили пропавших. Обследовали реку и заметили их на берегу.

Пострадавшим пришлось переночевать на берегу – в ожидании помощи. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как оказалось, во время сплава что-то пошло не так. Лодка наткнулась на корягу, перевернулась. В результате дедушки оказались в воде. Им удалось добраться до берега, а «судно» - с личными вещами и телефонами унесло течением.

Так что пострадавшим пришлось переночевать на берегу – в ожидании помощи. Хорошо, подоспели полицейские. Туристов доставили домой. Говорят, с ними все в порядке. Угрозы жизни и здоровью нет.