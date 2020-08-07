83-й автобус изменит маршрут в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске изменит схему движения автобус 83-го маршрута. Однако только на время: с одиннадцати вечера 7 августа до четырех утра 10 августа он будет ходить по-другому, предупредили в пресс-службе мэрии.

Изменения связаны с проведением капитального ремонта тепловых сетей на улице Терешковой. Автобусы будут ездить по схеме: Комарова – Тельмана – Металлургов – Воронова и дальше, как обычно. То есть из маршрута уберут остановку «Улица Терешковой».

Подчеркнем: меняется схема в сторону центра города, а в направлении конечной «Проспект Ульяновский» все останется по-прежнему.

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Улицу Марковского в Красноярске (а точнее - участок от Парижской Коммуны до Сурикова) полностью перекрыли с 4 августа до десяти вечера 8 августа. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

На данном участке планируется уложить финишный слой асфальта, ведь прежнее покрытие уже изношено на 98%, говорят дорожники. А поскольку улица довольно узкая, в некоторых местах имеет сложную конфигурацию, то без ограничения движения тут не обойтись (подробнее).